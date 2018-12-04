Матч "Ворскли" та "Олександрії" потрапив у трійку найгірших за відвідуваністю в історії УПЛ

Матч 17-го туру чемпіонату України "Ворскла" – "Олександрія" (0:1) відвідали 95 уболівальників.

Цей поєдинок увійшов до трійки найгірших за відвідуваністю в УПЛ за всю історію існування елітного українського дивізіону.

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За офіційною статистикою, менше 100 глядачів були присутні на таких матчах:

45 осіб: на матчі "Волинь" – "Іллічівець", стадіон "Метеор" (Дніпро), 30 листопада 2014;

84 особи: "Олімпік" – "Сталь", імені Лобановського (Київ), 25 лютого 2018;

95 осіб: "Ворскла" – "Олександрія", "Ворскла" імені Бутовського (Полтава), 3 грудня 2018.

Нагадаємо, "Олександрія" мінімально перемогла "Ворсклу" (1:0) та зберегла за собою другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи у активі 36 очок. "Ворскла" – п’ята з 24 балами.

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