Матч збірних Японії та Чилі скасували через землетрус, під час якого загинуло 9 осіб

У п’ятницю, 7 вересня у японському місті Саппоро мав відбутися товариський матч між збірними Японії та Чилі. Однак напередодні на острові Хоккайдо, де розміщено Саппаро, відбувся потужний землетрус магнітудою в 6,7 балів за шкалою Ріхтера. Відтак гру довелося скасувати.

За попередніми даними, землетрус поблизу острова Хоккайдо, який виник о 3:00 ночі за місцевим часом за 65 кілометрів від Саппоро, призвів до загибелі 9 осіб. Ще 30 пропали безвісти, а 366 осіб було травмовано.

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Відтак матч, який мав відбутися 7 вересня, вирішено було скасувати. Як вказано на сайті Федерації футболу Японії, це рішення було прийнято при ретельній оцінці величини завданих збитків, включаючи пошкодження важливих об'єктів, відключення електроживлення та значні транспортні перебої. А також забезпечення безпеки усіх глядачів, включаючи прихильників команди-гостей.

Нагадаємо, до цього 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.