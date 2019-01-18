Матч збірної України на "Арені Львів" можуть перенести, – директор стадіону

7 червня збірна України має зіграти офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи. Суперник – збірна Сербії. Ця гра може відбутися на "Арені Львів". Але через проблеми з газоном, матч у Львові опинився під загрозою зриву.

Як розповів в інтерв’ю сайту 24 Каналу в.о. директора "Арени Львів" Юрій Майборода, у 2019 році на стадіоні має відбутися заміна газону.

"1 березня розпочнемо роботу по заміні газону. 10 березня ці роботи мають бути закінчені", – запевнив Юрій Майборода.

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Варто зазначити, що це вперше будуть перестеляти газон на "Арені Львів" з моменту відкриття стадіону. При цьому буде використано гібридний газон.

"Це штучна основа із штучних і натуральних ниток. Його встеляють, засипають спеціальним ґрунтом і сіють траву. Натуральна нитка згниє і трава, яка виросте, переплететься із штучною і буде служити довше, менше псуватись та стане стійкішою. Догляд за травою, стрижка газону – все залишається так само, як і було. Просто тепер ще буде штучна основа на 3,5 см. Це новітня технологія, яку будуть використовувати на стадіонах під час Чемпіонату світу в Катарі. В Україні таке поле зробив "Шахтар" на базі в Святошино", – розповів Юрій Майборода.

Однак через те, що на "Арені Львів" будуть перестеляти газон, матч збірної України 7 червня можуть перенести на інший стадіон.

"Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наполягає, щоб перша домашня гра відбору на Євро-2020, 7 червня, відбулась у Львові. Хоча все одно будуть ризики, бо може зразу не прижитись газон. Треба не менше місяця, щоб він прижився, і тоді дивитись", – наголосив керівник "Арени Львів".

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Велике інтерв’ю з керівником "Арени Львів" про проблеми стадіону, їх борги та проведення матчів у 2019 році – невдовзі на сайті 24 Каналу.