Матч збірної України проти Туреччини офіційно відбудеться в Анталії

Товариський матч Україна – Туреччина, який мав відбутися у Дніпрі 20 листопада, перенесли до турецької Анталії.

Як повідомили у Федерації футболу України, причиною такого рішення стало прохання турецької сторони. Їх не влаштовувало "різке погіршення погоди у Дніпрі в другій половині листопада". При цьому "це питання у телефонній розмові обговорили й головні тренери обох команд — Андрій Шевченко та Мірча Луческу".

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"Окрім того, під час підготовки "Дніпро-Арени" до поєдинку з Туреччиною з’ясувалося, що резервні системи електропостачання стадіону вийшли з ладу. Проблему можна було вирішити до матчу, але це потребувало серйозних додаткових зусиль і фінансових витрат. До того ж такий оперативний ремонт не давав стовідсоткової гарантії якісної роботи електрообладнання під час гри. Тому, зваживши всі "за" та "проти", було ухвалено рішення розглянути прохання турецької федерації футболу. Після узгодження всіх умов перебування української команди, а також суми компенсації, яку сплатить турецька федерація футболу, ми погодилися на те, аби 20 листопада зіграти в Туреччині. Звертаємо увагу, що турецька сторона також візьме на себе всі витрати, пов’язані з перельотом та проживанням збірної України в Туреччині під час п’ятиденного збору", – йдеться в повідомленні ФФУ.

Варто зазначити, що у ФФУ пообіцяли витратити компенсацію від турецької сторони на фінансуванні повного відновлення системи електропостачання стадіону, який, нагадаємо, належить державі.

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Таким чином, контрольний матч між збірними України та Туреччини відбудеться 20 листопада в Анталії на центральному стадіоні "Анталія" (початок – о 19.30 за київським часом).