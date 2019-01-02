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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Матч зірок Суперліги-2019: стали відомі місце проведення та особливості

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      Матч всіх зірок прийме Запоріжжя
      Матч всіх зірок прийме Запоріжжя / ФБУ

      Матч зірок Суперліги Парі-Матч у 2019 році прийме Запоріжжя. Сама гра відбудеться 26 січня у ПС “Юність”.

      На відміну від попередніх двох років, зустріч відбудеться у форматі "Зірки Легіону" проти "Зірок України", повідомили у Федерації баскетболу України.

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      Усі 8 клубів Суперліги Парі-Матч будуть представлені на цьому баскетбольному святі своїми лідерами. У програму чотирьохгодинного Матчу Зірок традиційно увійде конкурсна програма, а також шоу-тайм від однієї із зірок української естради.

      Головними тренерами у зірковому матчі будуть спеціалісти клуби яких посідатимуть на момент проведення Матчу зірок перше та друге місце у Суперлізі Парі-Матч.

      Окрім того, представили і офіційний логотип матчу.

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      Нагадаємо, що останні два сезони Матчі зірок проходили у Дніпрі та Миколаєві, а їх формат був пов'язаний з розподілом збірних за географічним принципом.

      Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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