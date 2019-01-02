Матч зірок Суперліги-2019: стали відомі місце проведення та особливості

Матч зірок Суперліги Парі-Матч у 2019 році прийме Запоріжжя. Сама гра відбудеться 26 січня у ПС “Юність”.

На відміну від попередніх двох років, зустріч відбудеться у форматі "Зірки Легіону" проти "Зірок України", повідомили у Федерації баскетболу України.

Читайте також: Український баскетболіст встановив рекорд сезону в Лізі розвитку: відео

Усі 8 клубів Суперліги Парі-Матч будуть представлені на цьому баскетбольному святі своїми лідерами. У програму чотирьохгодинного Матчу Зірок традиційно увійде конкурсна програма, а також шоу-тайм від однієї із зірок української естради.

Головними тренерами у зірковому матчі будуть спеціалісти клуби яких посідатимуть на момент проведення Матчу зірок перше та друге місце у Суперлізі Парі-Матч.

Окрім того, представили і офіційний логотип матчу.

Читайте також: Неймовірний кидок Мішули на останніх секундах приніс перемогу "Дніпру" у кубковому матчі: відео

Нагадаємо, що останні два сезони Матчі зірок проходили у Дніпрі та Миколаєві, а їх формат був пов'язаний з розподілом збірних за географічним принципом.