Матч "Зорі" в чемпіонаті України перенесли через Лігу Європи

У розкладі матчів УПЛ з'явилися корективи. Зокрема матч 7-го туру "Зоря" – "Арсенал-Київ" перенесений через поєдинок луганчан у Лізі Європи.

Матч перенесений з суботи, 1 вересня, на неділю 2 вересня, повідомляє офіційний сайт ліги. При цьому час початку поєдинку поки залишається невідомим.

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Причиною перенесення стала участь луганського клубу у раунді плей-оф Ліги Європи. 30 серпня "Зоря" проводитиме матч-відповідь на виїзді. За вихід у груповий етап "Зоря" посперечається з німецьким "Лейпцигом". Перший матч відбудеться 23 серпня.

Нагадаємо, підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2, а перший матч завершився з рахунком 1:1. Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.

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