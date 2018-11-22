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      Матчі 16 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

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      Матчі 16 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

      У п'ятницю, 23 листопада, стартує черговий – 16-ий – тур УПЛ. Усі шість матчів, які будуть зіграні на вихідних, розпочнуться з хвилини мовчання.

      24 листопада Україна вшанує пам’ять мільйонів співвітчизників, які загинули під час Голодоморів. Відтак матчі 16 туру почнуться з хвилини мовчання на роковини Голодомору в Україні, повідомили в УПЛ.

      Читайте також: З кори і відходів: унікальне свідчення геноциду українців – хліб, який пережив Голодомор

      Нагадаємо, у 16-у турі відбудуться шість матчів. У п'ятницю, 23 листопада, "Шахтар" зіграє з "Львовом". У суботу, 24 листопада, буде зіграно два матчі – "Карпати" – Десна" та "Маріуполь" – "Ворскла". Ще три матчі відбудуться у неділю, 25 листопада, – "Олімпік" – "Зоря", "Чорноморець" – "Арсенал-Київ" та "Олександрія" – "Динамо".

      Що таке Голодомор?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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