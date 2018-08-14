Матчі чемпіонату Іспанії транслюватимуть у Facebook

Користувачі Facebook зможуть переглянути матчі чемпіонату Іспанії з футболу. Однак трансляція ігор Ла Ліги буде доступно не всім.

До переліку країн, які зможуть безкоштовно дивитися 380 матчів ліги, входять Індія, Бангладеш, Бутан, Непал, Мальдіви, Афганістані, Пакистані та Шрі-Ланка. Перша трансляція відбудеться 17 серпня, повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: Гравці рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста

Директор Facebook з питань спортивних прямих трансляцій Пітер Хаттон зазначив, що на трансляціях іспанської Ла Ліги спочатку не буде реклами. Соціальна мережа вважає, що таким чином вона зможе отримати прибутки в майбутньому.

Сума угоди між Facebook та Ла Лігою не розголошувалася. Однак, Sony Pictures Network, яка раніше показувала чемпіонат Іспанії в цьому регіоні, за угоду в період з 2014 до 2018 року заплатила 32 мільйони доларів.

Нагадаємо, з сезону 2018/2019 матчі Ла Ліги не будуть транслюватися на українських каналах. До цього права на показ належали "Медіа група Україна" (канали "Футбол 1/2"), однак з нового сезону вони відмовилися від трансляції Ла Ліги. Натомість будуть показувати чемпіонат Італії.

До слова, Facebook вже показує ігри північноамериканської бейсбольної ліги MLB. Вартість трансляції однієї гри коштує один долар.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24