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Матчі чемпіонату Іспанії транслюватимуть у Facebook

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Матчі чемпіонату Іспанії транслюватимуть у Facebook
Матчі чемпіонату Іспанії транслюватимуть у Facebook

Користувачі Facebook зможуть переглянути матчі чемпіонату Іспанії з футболу. Однак трансляція ігор Ла Ліги буде доступно не всім.

До переліку країн, які зможуть безкоштовно дивитися 380 матчів ліги, входять Індія, Бангладеш, Бутан, Непал, Мальдіви, Афганістані, Пакистані та Шрі-Ланка. Перша трансляція відбудеться 17 серпня, повідомляє "Радіо Свобода".

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Директор Facebook з питань спортивних прямих трансляцій Пітер Хаттон зазначив, що на трансляціях іспанської Ла Ліги спочатку не буде реклами. Соціальна мережа вважає, що таким чином вона зможе отримати прибутки в майбутньому.

Сума угоди між Facebook та Ла Лігою не розголошувалася. Однак, Sony Pictures Network, яка раніше показувала чемпіонат Іспанії в цьому регіоні, за угоду в період з 2014 до 2018 року заплатила 32 мільйони доларів.

Нагадаємо, з сезону 2018/2019 матчі Ла Ліги не будуть транслюватися на українських каналах. До цього права на показ належали "Медіа група Україна" (канали "Футбол 1/2"), однак з нового сезону вони відмовилися від трансляції Ла Ліги. Натомість будуть показувати чемпіонат Італії.

До слова, Facebook вже показує ігри північноамериканської бейсбольної ліги MLB. Вартість трансляції однієї гри коштує один долар.

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Теги: Новини спорту Футбол Facebook
Джерело: 24 Канал
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