Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи розпочнуться з хвилини мовчання

6-8 березня у Європі відбудуться матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Розпочинатимуться вони з хвилини мовчання в пам'ять про капітана італійської "Фіорентини" Давіде Асторі.

Про це повідомили у УЄФА.

A minute's silence will be observed before every UEFA @ChampionsLeague and @EuropaLeague game this week in honour of @acffiorentina and Italy defender Davide Astori, who died suddenly at the weekend at the age of 31. pic.twitter.com/8Bni0bXwYC — UEFA (@UEFA) 5 березня 2018 р.

Варто зазначити, що цього тижня заплановані чотири матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів, а також перші матчі 1/8 Ліги Європи, де виступає і київське "Динамо". Український клуб зіграє в Італії проти римського "Лаціо" 8 березня. Початок матчу о 22:05.

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А вже наступного тижня – 13 березня, свій матч теж в Римі проведе і донецький "Шахтар". На "гірників" очікуватиме матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти "Роми". Зазначимо, першу гру українська команда виграла.

Нагадаємо, у Італії раптово помер футболіст "Фіорентини" Давіде Асторі. За попередніми даними, смерть 31-літнього гравця настала з природних причин.