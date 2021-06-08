Мати хлопчика зізналася, що сама винна. Тому не висуватиме претензій до керівництва дельфінарію.

Передісторія Дельфін вкусив дитину в Одесі: хлопчику довелось зшивати рану

Навколо басейну є безліч табличок із заборонами близько наближатися до огорожі. Тож, чому мати вважає, що небезпеку близького контакту її не попередили,  невідомо.

Про інцидент в дельфінарії: коротко

  • 6 червня під час вистави в дельфінарії 6-річний хлопчик з Чернівців вирішив погладити дельфіна.
  • А мати дитини хотіла зазняти це.
  • Ссавець вкусив хлопчика за руку: рану довелось зашивати.
  • Спершу мати обурювалась, але згодом визнала, що сама не убезпечила власного сина.
  • У дельфінарії натомість збираються посилити контроль та заходи безпеки.