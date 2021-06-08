Мати хлопчика зізналася, що сама винна. Тому не висуватиме претензій до керівництва дельфінарію.

Передісторія Дельфін вкусив дитину в Одесі: хлопчику довелось зшивати рану

Навколо басейну є безліч табличок із заборонами близько наближатися до огорожі. Тож, чому мати вважає, що небезпеку близького контакту її не попередили, – невідомо.

Про інцидент в дельфінарії: коротко

6 червня під час вистави в дельфінарії 6-річний хлопчик з Чернівців вирішив погладити дельфіна.

А мати дитини хотіла зазняти це.

Ссавець вкусив хлопчика за руку: рану довелось зашивати.

Спершу мати обурювалась, але згодом визнала, що сама не убезпечила власного сина.

У дельфінарії натомість збираються посилити контроль та заходи безпеки.

Зверніть увагу! Кетологиня пояснила, що така реакція дельфіна є абсолютно природною. Вони є хижаками за своєю природою, і цей інцидент лише підтверджує, що тварини лишаються собою навіть у неволі.