Мати хлопчика зізналася, що сама винна. Тому не висуватиме претензій до керівництва дельфінарію.
Передісторія Дельфін вкусив дитину в Одесі: хлопчику довелось зшивати рану
Навколо басейну є безліч табличок із заборонами близько наближатися до огорожі. Тож, чому мати вважає, що небезпеку близького контакту її не попередили, – невідомо.
Про інцидент в дельфінарії: коротко
- 6 червня під час вистави в дельфінарії 6-річний хлопчик з Чернівців вирішив погладити дельфіна.
- А мати дитини хотіла зазняти це.
- Ссавець вкусив хлопчика за руку: рану довелось зашивати.
- Спершу мати обурювалась, але згодом визнала, що сама не убезпечила власного сина.
- У дельфінарії натомість збираються посилити контроль та заходи безпеки.