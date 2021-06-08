Дельфін вкусив дитину в Одесі: мати хлопчика не висуватиме претензій

В одеському дельфінарії дельфін вкусив з руку 6-річного хлопчика. Спершу батьки зайняли позицію, що це неприпустимо, але згодом визнали свою провину.

Мати хлопчика зізналася, що сама винна. Тому не висуватиме претензій до керівництва дельфінарію.

Передісторія Дельфін вкусив дитину в Одесі: хлопчику довелось зшивати рану

Навколо басейну є безліч табличок із заборонами близько наближатися до огорожі. Тож, чому мати вважає, що небезпеку близького контакту її не попередили, – невідомо.

Про інцидент в дельфінарії: коротко

6 червня під час вистави в дельфінарії 6-річний хлопчик з Чернівців вирішив погладити дельфіна.

А мати дитини хотіла зазняти це.

Ссавець вкусив хлопчика за руку: рану довелось зашивати.

Спершу мати обурювалась, але згодом визнала, що сама не убезпечила власного сина.

У дельфінарії натомість збираються посилити контроль та заходи безпеки.