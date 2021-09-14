Коли правоохоронці прибули, вони побачили не лише нетверезу 43-річну жінку, а й жахливий безлад у кімнаті гуртожитку. Їм довелося забрати дитину в цієї горе-матері.

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Кімната, в яку зайшли поліцейські / Фото Нацполіції

Забрали та повезли в лікарню

До поліції звернулися співробітники центру соціальних служб Первомайської міської ради. У кімнаті помітили абсолютну антисанітарію та жахливий запах.

Дівчинка була дуже недоглянута й потребувала медичного огляду. Тому її одразу забрали та повезли в лікарню.

Що загрожує матері

Правоохоронці виписали протокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виконання дітей. Тепер жінка буде змушена заплатити штраф від 850 до 1 700 гривень. Проте дитина згодом, ймовірно, буде змушена повернутися в нелюдські умови.



Залишки їжі в кімнаті, звідки забирали дівчинку / Фото Нацполіції

Схожа подія нещодавно

В Одесі 2 вересня посадовці разом із поліцією забрали 5-річну дівчинку з сім'ї, де про неї практично не піклувалися. Коли у помешкання прийшли там був абсолютний безлад і багато пляшок від алкоголю.

У цьому помешканні також жив 14-річний брат. Їхні батьки вже кілька разів потрапляли до поля зору поліції, оскільки погано виконували батьківські обов'язки.