Мати лежала п'яна: маленьку дівчинку забрали з жахливих умов гуртожитку на Харківщині
Джерело:Поліція Харківщини
У Лозівському районі Харківщини 13 вересня викликали поліцію до місцевого гуртожитку. Працівники соцслужби повідомили про 10-рінчу дівчинку, яка перебуває з дуже п'яною матір'ю.
Коли правоохоронці прибули, вони побачили не лише нетверезу 43-річну жінку, а й жахливий безлад у кімнаті гуртожитку. Їм довелося забрати дитину в цієї горе-матері.
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Кімната, в яку зайшли поліцейські / Фото Нацполіції
Забрали та повезли в лікарню
До поліції звернулися співробітники центру соціальних служб Первомайської міської ради. У кімнаті помітили абсолютну антисанітарію та жахливий запах.
Дівчинка була дуже недоглянута й потребувала медичного огляду. Тому її одразу забрали та повезли в лікарню.
Що загрожує матері
Правоохоронці виписали протокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виконання дітей. Тепер жінка буде змушена заплатити штраф від 850 до 1 700 гривень. Проте дитина згодом, ймовірно, буде змушена повернутися в нелюдські умови.
Залишки їжі в кімнаті, звідки забирали дівчинку / Фото Нацполіції
Схожа подія нещодавно
В Одесі 2 вересня посадовці разом із поліцією забрали 5-річну дівчинку з сім'ї, де про неї практично не піклувалися. Коли у помешкання прийшли там був абсолютний безлад і багато пляшок від алкоголю.
У цьому помешканні також жив 14-річний брат. Їхні батьки вже кілька разів потрапляли до поля зору поліції, оскільки погано виконували батьківські обов'язки.