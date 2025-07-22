Своє рішення дати перше велике інтерв'ю саме Ксенії Собчак Анна Ковальчук пояснила тим, що кривдники її дочки – це громадяни Росії. Вона хоче, аби правду про випробування, які випали на долю Марії, дізналися найпершими в країні-агресорці. Адже саме там активно писали про нібито причетність до побиття моделі громадян ОАЕ, передає 24 Канал.

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Що Анна Ковальчук думає про війну з Росією?

Після повномасштабного вторгнення Анна Ковальчук з родиною спершу виїхала з Херсона в село, потім до Львова, а згодом перебралися до Норвегії.

Жінка шокована тим, що над її донькою познущалися саме росіянин і білорус, а не корінні жителі ОАЕ. Каже, що вона зрозуміла, якби Марію побили араби, оскільки це інша нація, у них інше віросповідання.

Анна приголомшена тим, що "слов'яни – неважливо – українці, росіяни, війна, не війна – зі своїми ж можуть таке зробити".

Війну Росії проти України жінка назвала "політичною". Мовляв, люди є люди, і вони не винні у тому, що сталося. Вона сказала, що у неї " немає такого якогось, знаєте, нацизму".

У Росії в мене до цього особливо нікого й не було. Знайомі мої теж повиїжджали в Росію, живуть, я їх не засуджую. У кожного був свій вибір, людина рятувалася як могла,

– заявила матір моделі.