Мати Марії Ковальчук, яку побили у Дубаї, приголомшила позицією щодо Росії
- 20-річну українську модель Марію Ковальчук побили в Дубаї громадяни Росії та Білорусі, про що її родина розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак.
- Анна Ковальчук, мати Марії, назвала війну Росії проти України "політичною" і висловила відсутність ворожості до росіян, зазначивши, що люди не винні у тому, що сталося.
Стало відомо, що за резонансним побиттям 20-річної української моделі Марії Ковальчук у Дубаї стоять громадяни Росії та Білорусі. Родина дівчини розповіла про пережите в інтерв'ю російській "опозиційній" журналістці Ксенії Собчак.
Своє рішення дати перше велике інтерв'ю саме Ксенії Собчак Анна Ковальчук пояснила тим, що кривдники її дочки – це громадяни Росії. Вона хоче, аби правду про випробування, які випали на долю Марії, дізналися найпершими в країні-агресорці. Адже саме там активно писали про нібито причетність до побиття моделі громадян ОАЕ, передає 24 Канал.
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Що Анна Ковальчук думає про війну з Росією?
Після повномасштабного вторгнення Анна Ковальчук з родиною спершу виїхала з Херсона в село, потім до Львова, а згодом перебралися до Норвегії.
Жінка шокована тим, що над її донькою познущалися саме росіянин і білорус, а не корінні жителі ОАЕ. Каже, що вона зрозуміла, якби Марію побили араби, оскільки це інша нація, у них інше віросповідання.
Анна приголомшена тим, що "слов'яни – неважливо – українці, росіяни, війна, не війна – зі своїми ж можуть таке зробити".
Війну Росії проти України жінка назвала "політичною". Мовляв, люди є люди, і вони не винні у тому, що сталося. Вона сказала, що у неї " немає такого якогось, знаєте, нацизму".
У Росії в мене до цього особливо нікого й не було. Знайомі мої теж повиїжджали в Росію, живуть, я їх не засуджую. У кожного був свій вибір, людина рятувалася як могла,
– заявила матір моделі.