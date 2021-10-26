Мати в прямому ефірі інстаграму побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

На Харківщині мати прямо в прямому ефірі інстаграму відлупцювала свого 4-річного сина. На цей інцидент звернули увагу правоохоронці.

Деталі жорстокого вчинку

Правоохоронці виявили факт побиття під час моніторингу соціальних мереж. Про це заявила ювенальна інспекторка Юлія Шеремет.

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Поліція встановила особу жінки. З нею провели профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства до дитини. Крім того, на горе-матір склали адміністративний протокол про вчинення домашнього насильства. Дитину тимчасово помістили у лікарню.

Жінка постійно б'є сина

У місцевому телеграм-каналі "Типичный Харьков" опублікували скриншоти з прямого ефіру. На фото видно, як жінка б'є хлопчика по обличчю й усміхається у той момент. Дитина ж тримається рукою за ніс.

Ця особа періодично б'є свого сина у прямому ефірі інстаграму. Також б'є його на вулиці,

– мовиться у повідомленні.

Хлопчик буцімто дуже переляканий. У 4 роки він не вимовляє всі літери. "Ходить з пипкою і кричить на камеру: "Каріна, не бий!".



Мати побили сина в прямому ефірі / Скриншот