Мати Бейонсе показала, як співачка виглядала у 4 місяці: зворушливе фото

4 вересня популярній американській співачці Бейонсе виповнюється 37 років. В честь дня народження мати зірки Тіна Ноулз вирішила зробити сюрприз шанувальникам і опублікувала архівне фото.

Так, мама Бейонсе показала, як виглядала її дочка у 4 місяців на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна побажала дочці щасливого дня народження, а також розповіла прихильникам Бейонсе про неї більше.

"Ти завжди розмірковуєш, плануєш, аналізуєш, будуєш стратегії, як тобі покращити все, до чого ти торкаєшся!", – прокоментувала світлину Ноулз.

За словами жінки, ті дні, коли на світ народилася Бейонсе, а потім її сестра Соланж були найщасливішими у її житті.

Я не могла стримати свого захвату та гордості, і всепоглинальної любові, яку відчувала до тебе, мій первістку. Я присяглася любити й плекати тебе щодня. До кінця мого життя! Іноді я не можу повірити, що з усіх неймовірних людей у світі Бог саме мене обрав бути твоєю мамою,

– заявила мати Бейонсе.



Бейонсе у дитинстві / Instagram