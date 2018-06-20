Мати Мессі: Іноді Лео страждає і плаче через Кубок світу

Силія Куссітіні розповіла про величезне бажання сина виграти Чемпіонат світу.

Мати лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі відповіла на критику в адресу свого сина за непереконливу гру в матчі з Ісландією (1:1) на ЧС-2018. Форвард в ході гри не зміг реалізувати пенальті.

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"Сім'я підтримує його. Він перший, хто хоче виграти Чемпіонат світу. Ці критичні зауваження завдають нам біль. Він перший, хто хоче привезти Кубок світу. Це одне з його найбільших бажань. Ми бачимо, що іноді він страждає і плаче. Мессі більше, ніж будь-хто, віддав би все, щоб цей Кубок світу належав йому", – розповіла Селія Куччітіні в телевізійному шоу на каналі El Trece.

Нагадаємо, що Аргентина програла три фінали на головних змаганнях – у 2014 році на ЧС проти Німеччини та ще два на Кубку Америки у 2015-2016 роках.