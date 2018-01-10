Мати називала її гладкою: вчитель вокалу Бейонсе розповів приголомшливі подробиці з її дитинства

Перший вчитель з вокалу поп-зірки Бейонсе Девід Лі Брюєр приголомшив черговими подробицями про життя знаменитості. Цього разу він поділився, в яких жорстких умовах виховувалась видатна співачка.

Про це пишуть в Radar Online.

За словами вчителя, який написав про співачку книгу, у дитинстві маленька Бей постійно потерпала від тиску матері, яка вимагала від дитини бути ідеальною, якщо вона хоче стати суперзіркою. Матір Тіна Ноулз ретельно пильнувала, що і скільки їсть маленька Бей, і навіть обзивала її "гладкою".

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Вона (Тіна) була схиблена на вазі Бейонсе. Була самопризначеною харчовою поліцією. Дівчинкою Бейонсе була пухкенькою, але аж ніяк не товстою. Мати ж постійно коментувала, що Бейонсе їсть, наполягала, щоби та щовечора робила присідання, нагадуючи їй, що вона мусить іти на жертви, щоби стати співачкою-зіркою,

– пригадав Девід у своїй книзі.

Оскільки вчитель давав Бейонсе по чотири уроки в тиждень, то інколи навіть ночував у помешканні майбутньої співачки. Тоді він іноді потайки приносив маленькій дівчинці "заборонені" смаколики, які вона обожнювала, до прикладу, чізкейки та гамбургери. Матір Бейонсе ж постійно змушувала доньку щовечора присідати, щоб та мала ідеальну фігуру.



Батьки Тіна та Метью Ноулзи з доньками – Бейонсе і Соланж

Лі Брюєр також зазначив, що у будинку Ноулзів неодноразово ставав свідком лютих сварок батьків Бейонсе. Співачка була тоді дуже вразливим дитям і часто опинялася втягнутою в конфлікти батьків. Метью Ноулз, тато Бей, не цурався нецензурної лексики в присутності доньки і одного разу навіть зі всієї сили копнув її улюбленого котика.

Причинами таких сварок, за словами вчителя, були зазвичай гроші, подружні зради Метью та "обсесивно-компульсивна поведінка" Тіни.