Матір 3 місяці не випускала з квартири: у Харкові врятували школярку

Перед навчальним роком школярка не пройшла медогляд, також вона не з'явилась на зустріч з учителем.

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Так, педагоги навідались до сім'ї додому, але ніхто не відчинив двері. Сусіди дівчинки відмовились розповідати, що відбувається.

Згодом, 1 вересня, школярка не прийшла на заняття. Тоді вчителі звернулись за допомогою до соцпрацівників і в поліцію. Вони також зв'язалися з бабусею і батьком дитини.

У матері стався рецидив психічного захворювання

Мати перестала випускати доньку з дому. Все тому, що у жінки стався рецидив психічного захворювання.

Родичі зверталися в усі інстанції. Також подали до суду, щоб змінити місце проживання дитини. Відомо, що сім'я вже була на обліку соціальних служб.

Школярку вдалось визволити

Інцидент набув розголосу. Рятувальники прибули до квартири сім'ї, вони відчинили двері.

П'ятикласниця була в стані стресу. Дівчинку передали її рідним, а матір школярки забрали в психіатричну лікарню.

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