Покинула помирати на балконі і винесла на смітник: у Рівному судитимуть матір за вбивство дитини

На Рівненщині судитимуть горе-матір за вбивство немовляти. Свою вагітність жінка приховувала.

Після пологів вона винесла на балкон дитину, а потім – на смітник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненської області.

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Дівчинка померла на балконі орендованої квартири

Інцидент стався 29 квітня. Приблизно о 2:10 62-річна мешканка Рівного повідомила поліції, що у покривалі біля смітників знайшла мертве немовля.

Його матір – 42-річна уродженка Рівненського району.

Жінка напередодні пологів приїхала з-за кордону та орендувала квартиру у Рівному.

Про вагітність ніхто не знав, до лікарні жінка також не зверталася, а пологи пройшли у ванній за місцем її тимчасового проживання.

Згодом, розуміючи, що новонародженій дитині потрібен догляд та належна медична допомога, віднесла дівчинку на балкон, де вона померла. У подальшому породілля поклала її тіло до поліетиленового пакета та віднесла до сміттєвого контейнера,

– встановили слідчі.

У ході розслідування кримінальне провадження перекваліфікували на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.

Жінці вручили підозру. Обрано запобіжний у виді особистого зобов'язання.

Досудове розслідування закінчено, справу скерували до суду.