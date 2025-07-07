Покинула помирати на балконі і винесла на смітник: у Рівному судитимуть матір за вбивство дитини
- На Рівненщині судитимуть 42-річну жінку за вбивство новонародженої дитини, яку вона спочатку винесла на балкон, а потім віднесла на смітник.
- Жінка приховувала вагітність, не зверталась до лікарні та народила дитину у ванній орендованої квартири.
На Рівненщині судитимуть горе-матір за вбивство немовляти. Свою вагітність жінка приховувала.
Після пологів вона винесла на балкон дитину, а потім – на смітник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненської області.
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Дівчинка померла на балконі орендованої квартири
Інцидент стався 29 квітня. Приблизно о 2:10 62-річна мешканка Рівного повідомила поліції, що у покривалі біля смітників знайшла мертве немовля.
Його матір – 42-річна уродженка Рівненського району.
Жінка напередодні пологів приїхала з-за кордону та орендувала квартиру у Рівному.
Про вагітність ніхто не знав, до лікарні жінка також не зверталася, а пологи пройшли у ванній за місцем її тимчасового проживання.
Згодом, розуміючи, що новонародженій дитині потрібен догляд та належна медична допомога, віднесла дівчинку на балкон, де вона померла. У подальшому породілля поклала її тіло до поліетиленового пакета та віднесла до сміттєвого контейнера,
– встановили слідчі.
У ході розслідування кримінальне провадження перекваліфікували на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.
Жінці вручили підозру. Обрано запобіжний у виді особистого зобов'язання.
Досудове розслідування закінчено, справу скерували до суду.