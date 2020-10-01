У Львівській області 29 вересня матір розстріляла своїх малолітніх доньок. Потім, за версією слідства, застрелилась сама. Проте сусіди жінки у її самогубство не вірять.

Жінка добре заробляла, а в будинку сім'ї ніколи не було чути криків та сварок. Такі деталі розповіли місцеві жителі виданню "Факти".

До теми Жінка розстріляла своїх малолітніх доньок на Львівщині: подробиці трагедії

Деталі трагедії

Трагедія сталась на базі відпочинкового комплексу у Старосамбірському районі.

Загиблим дівчаткам було по 6 та 9 років.

Жінку знайшли біля своїх дітей зі смертельним вогнестрільним пораненням.

Поліція підозрює у вбивстві дівчаток 38-річну матір.

Що розповіли сусіди сім'ї

Місцеві жителі стверджують, що матір з доньками протягом кількох років жили у відпочинковому комплексі "Каскад". Жінка нібито була донькою господаря. Сім'я переїхала зі Львова і почала створювати бізнес: облаштувала кімнати будинку під готельні номери.

Діти доглянуті. Я ніколи не чула, щоб були якісь крики або сварки. Дуже дружно жили. Причому – в достатку. Жінка добре заробляла. В голові не вкладається, що таке могло статися,

– розповіла місцева жителька Світлана.

Сусіди не знають, чи був у жінки чоловік. Однак запевняють, що підозрювана начебто мала хороший дохід від сімейного бізнесу. Тож у версію самогубства місцеві жителі не вірять.