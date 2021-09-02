Матір замкнула на ключ: у пожежі на Дніпропетровщині загинули 2 дитини

У Марганці на Дніпропетровщині жінка закрила 2 дітей у квартирі й там трапилася пожежа. Як наслідок, малюки загинули, а горе-матір почала переховуватися.

Ця трагедія трапилася ще 28 листопада 2020 року. Після цього жінці оголосили підозру та вона зникла. Про те, що 38-річну зловмисницю затримали в Києві, повідомили 1 серпня.

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Пішла випивати спиртне

За даними слідчих, жінка ввімкнула електрообігрівач, а після цього зачинила двері на ключ. Вона, ймовірно, пішла випивати спиртні напої.

Все обернулося трагедією через те, що в помешканні була несправна проводка. Це й стало причиною загоряння.



Пожежники приїхали до будинку, де згоріли діти / Фото Нацполіції

Раніше позбавляли батьківських прав

З'ясувалося, що ця жінка раніше перебувала на обліках у поліції. Її притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Також позбавляли батьківських прав щодо старших дітей. Проте, ймовірно, загиблі були народжені вже пізніше. Тому жінка вкотре зайнялася "вихованням".

Як її можуть покарати

Жінці оголосили підозру за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Коли її знайшли слідство продовжилося та справу невдовзі направлять до суду. Якщо вину підозрюваної зможуть довести, їй загрожує до 5 років в'язниці.

Інша загибель дитини в пожежі

У Новоград-Волинському районі Житомирщини 18 серпня трапилася пожежа в сараї. Там у цей момент грався з сірниками 6-річний хлопчик.

Невелика будівля згоріла до тла. Під час гасіння пожежі виявили тіло дитини без ознак життя.