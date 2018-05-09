Матір загиблої екс-регіоналки Бережної затримали на акції у Києві: промовисті фото

Поліція затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк", що проходила у Києві.

Відповідні фото затримання оприлюднило видання "Главком".

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Так, на одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством георгіївська стрічка, яку використовують прихильники окупаційних військ Росії на Донбасі.

Зазначається, що матір загиблої екс-регіоналки під час затримання пручалась і навіть впала, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.



Поліція затримала Олену Бережну на акції "Безсмертний полк"



Матір загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної – Олену затримали у Києві



Правоохоронці затримали Олену Бережну в Києві



Правоохоронці затримали Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк"



Олену Бережну затримали з забороненою в Україні георгіївської стрічкою



Поліція затримала Олену Бережну, яка є матір'ю загиблої Ірини Бережної

Нагадаємо, у травні 2017 року Верховна Рада України схвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".

Хто така Олена Бережна? Відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Неодноразово заявляла про "терор російськомовного населення" в Україні. Мати Ірини Бережної – народної депутатки України VI і VII скликань, яка була членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України і загинула 5 серпня 2017 року в ДТП у Хорватії.