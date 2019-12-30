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      Матір залишила новонароджене немовля в під'їзді в Кривому Розі

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      У Кривому Розі в під’їзді знайшли новонароджену дитину / rudana.com.ua

      Мешканка одного з будинку знайшла покинуте немовля та викликала поліцію та швидку допомогу. Дитина була замотана у старий жіночий халат.

      У Кривому Розі місцева мешканка знайшла покинуте новонароджене немовля. Дитину доправили у приймальне відділення пологового будинку №1, повідомляє Rudana.

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      Лікарі стан немовляти оцінили як середнього ступеня тяжкості. Дитину одразу забрали до відділення інтенсивної терапії і почали зігрівання, інфузійну терапію – всі інтенсивні види лікування, які потрібні зараз.

      Кривий Ріг немовля дитина
      У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua

      Вага дитини – 2300 грамів. За попередніми ознаками лікарі визначили, що дівчинка народилась напередодні. Ймовірно, пологи проходили в домашніх умовах.

      Новонароджену дівчинку помістили в інкубатор. Дитина проходить лікування.

      дитина новонароджена Кривий Ріг
      У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua

      Правоохоронці почали розшук матері, яка залишила немовля в під’їзді.

      Кривий Ріг немовля інкубатор дитина
      У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Кривого Рогу
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