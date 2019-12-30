Матір залишила новонароджене немовля в під'їзді в Кривому Розі

Мешканка одного з будинку знайшла покинуте немовля та викликала поліцію та швидку допомогу. Дитина була замотана у старий жіночий халат.

У Кривому Розі місцева мешканка знайшла покинуте новонароджене немовля. Дитину доправили у приймальне відділення пологового будинку №1, повідомляє Rudana. Читайте також: На Київщині чоловік забив до смерті свого 4-річного сина Лікарі стан немовляти оцінили як середнього ступеня тяжкості. Дитину одразу забрали до відділення інтенсивної терапії і почали зігрівання, інфузійну терапію – всі інтенсивні види лікування, які потрібні зараз.

У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua Вага дитини – 2300 грамів. За попередніми ознаками лікарі визначили, що дівчинка народилась напередодні. Ймовірно, пологи проходили в домашніх умовах. Новонароджену дівчинку помістили в інкубатор. Дитина проходить лікування.

У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua Правоохоронці почали розшук матері, яка залишила немовля в під’їзді.

У під’їзді знайшли новонароджену дитину / Фото: rudana.com.ua