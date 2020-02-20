МАУ анонсувала "весняні" знижки на рейси до Європи

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про розпродаж акційних квитків до Європи. Їх можна придбати у період з 19 лютого по 2 березня 2020 року. Знижки розповсюджуються на рейси з п’яти міст України.

Про акційні ціни на рейси повідомили на сайті авіакомпанії МАУ.

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Квитки можна придбати у період з 19 лютого 2020 року по 2 березня 2020 року. Подорожі за ними слід здійснити з 25 квітня по 25 червня 2020 року. Винятками є рейси до Анкари та Ізміра, де період продажу – 19 – 28 лютого 2020 року.

Знижки розповсюджуються на рейси з п’яти міст України: Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська.

Найдешевше коштують квитки з Києва до Вільнюса (Литва). На них ціна стартує від 806 гривень. Недорого зі столиці можна долетіти до Варшави (Польща), Відня (Австрія), Берліна (Німеччина), Будапешта (Угорщина).



Акційні пропозиції з Києва / Скріншот зі сайту МАУ

Що відомо про МАУ? "Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія. Була заснована як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід та Азія. Флот авіакомпанії МАУ налічує 41 авіалайнер різних модифікацій.



Вік українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу