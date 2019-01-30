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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      МАУ повідомила про затримку понад 20 рейсів через проблеми з заправкою літаків

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      У аеропорту "Бориспіль" затримали 22 рейси через збої у заправці
      У аеропорту "Бориспіль" затримали 22 рейси через збої у заправці / 24 Канал

      Увечері, 29 січня, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України проінформувала про вимушену затримку 22 рейсів у аеропорту "Бориспіль" на 1-2 години. Причиною затримки стали збої у заправці літаків авіаційним пальним.

      Про це прес-служба компанії повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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      Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" інформує про затримку на 1-2 години 22-х рейсів, що сталася ввечері 29 січня в аеропорту "Бориспіль". Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним паливом,
      – йдеться у повідомленні прес-служби.

      У повідомленні компанія роз'яснює, що збої у заправці літаків викликані конфліктом компанії-постачальника із Державною фіскальною службою України. Проблема полягає у механізмі погашення векселів під час реалізації авіаційного пального, який було запроваджено після набуття чинності нових положень Податкового кодексу з 1 січня 2019 року.

      Заправку було призупинено, попри те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль",
      – мовиться у повідомленні МАУ.

      У компанії наголосили, що вимушені були адресувати постачальнику пального лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку Державної фіскальної служби України, пов'язаних із заправкою, що здійснювалася ввечері 29 січня. МАУ пішла на такий крок "з метою попередити можливі серйозні наслідки для компанії та незручності для пасажирів".

       

      Теги: Новини України авіація Новини Києва Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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