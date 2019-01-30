МАУ повідомила про затримку понад 20 рейсів через проблеми з заправкою літаків

Увечері, 29 січня, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України проінформувала про вимушену затримку 22 рейсів у аеропорту "Бориспіль" на 1-2 години. Причиною затримки стали збої у заправці літаків авіаційним пальним.

Про це прес-служба компанії повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" інформує про затримку на 1-2 години 22-х рейсів, що сталася ввечері 29 січня в аеропорту "Бориспіль". Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним паливом,

– йдеться у повідомленні прес-служби.

У повідомленні компанія роз'яснює, що збої у заправці літаків викликані конфліктом компанії-постачальника із Державною фіскальною службою України. Проблема полягає у механізмі погашення векселів під час реалізації авіаційного пального, який було запроваджено після набуття чинності нових положень Податкового кодексу з 1 січня 2019 року.

Заправку було призупинено, попри те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль",

– мовиться у повідомленні МАУ.

У компанії наголосили, що вимушені були адресувати постачальнику пального лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку Державної фіскальної служби України, пов'язаних із заправкою, що здійснювалася ввечері 29 січня. МАУ пішла на такий крок "з метою попередити можливі серйозні наслідки для компанії та незручності для пасажирів".