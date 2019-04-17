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      МАУ у декілька разів знизила ціни на авіаквитки: напрямки та ціни

      310 Читать новость на русском
      МАУ
      МАУ / book.flyuia.com

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" суттєво знизила ціни на квитки до кінця червня 2019 року. Відтак квитки на внутрішні та зовнішні напрямки можуть коштувати від 936 гривень в один бік.

      Акція від МАУ діє лише на перельоти, які будуть виконуватися до 30 червня 2019 року включно.

      Читайте також: МАУ неочікувано скасовує низку рейсів на популярні напрямки

      Звідки? Бюджетні рейси будуть здійснюватися з: Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Чернівців.

      Акційні ціни з Києва в одну сторону:

      • Харків – від 936 гривень
      • Львів – від 936 гривень
      • Одеса – від 990 гривень
      • Лондон – від 1043 гривень
      • Мюнхен – від 1605 гривень
      • Гельсінкі – від 2408 гривень
      • Мадрид – від 2622 гривень
      • Прага – від 2969 гривень
      • Дубай – від 3227 гривень

      МАУ
      Розпродаж квитків від МАУ

      Акційні ціни зі Львова в одну сторону:

      • Мадрид – від 2595 гривень

      Акційні ціни з Івано-Франківська в одну сторону:

      • Київ – від 1070 гривень

      Акційні ціни з Одеси в одну сторону:

      • Дубай – від 3210 гривень

      МАУ
      МАУ

      Акційні ціни з Харкова в одну сторону:

      • Дубай – від 3210 гривень

      Акційні ціни з Чернівців в одну сторону:

      • Київ – від 936 гривень

      Квитки ж оформляються за тарифом, який включає провезення лише одного предмета ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до семи кілограмів.

      Важливо! Розпродаж триватиме до 23 квітня 2019 року включно і дійсний за умови купівлі квитка в обидва боки. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація МАУ Ціни
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