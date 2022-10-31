Мав організувати вбивство Буданова та Резнікова: в Україні судитимуть агента Кремля
Джерело:Офіс генпрокурора
В Україні судитимуть агента російських спецслужб за організацію замовних вбивств. Сам він з Луганщини, але воював на боці бойовиків. Після 24 лютого чоловіка завербували в Росії та відправили на "завдання".
Зловмисник з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України. Він особисто брав участь у бойових діях – був у лавах так званої "народної міліції" квазіреспубліки у Луганській області.
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Чоловіка завербували в Росії
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував на території Росії. Там його завербували представники генштабу армії окупантів.
У травні 2022 року житель Луганщини отримав від російських кураторів завдання. Він мав підготувати замовне вбивство українського військового – керівника одного з підрозділів, який воює з агресором.
Для цього агент залучив виконавця – киянина, який мав погодився на замовлення. Зокрема, ще один зловмисник мав стежити за об’єктом, а потім – застрелити його.
Агента затримали правоохоронці / Фото Офісу генпрокурора
Вбивства яких посадовців планував агент
Вбивство керівника підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави:
- Міністра оборони України, тобто Олексія Резнікова;
- керівника ГУР МО України – Кирила Буданова;
- одного із керівників "Національного корпусу",
- радника одного з міністрів та інших.
Російські куратори обіцяли за вбивство кожного від 100 тис доларів.
У серпні правоохоронці затримали організатора на території Волинської області. Наразі він перебуває під вартою. Обвинувальний акт проти нього вже скерували до Печерського районного суду Києва.
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