Мав необережність побоксувати з Усиком, залишилися чорні синці, – Берінчик

Український боксер Денис Берінчик розповів про бійку з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком. Берінчик зізнався, що йому здорово дісталося.

За словами Берінчика, у нього після бійки залишися чорні синці.

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"Чи були з кимось бійки? З Олександром Усиком. Ну розлютився я трішки. Мав необережність побоксувати з ним. У результаті Усик дав мені два рази лоу-кік, у мене залишилися чорні синці, як після пістолета", – сказав Берінчик в інтерв'ю Зе Інтерв'юер.

"Ногами бився, бо руками міг і вбити. Я його просив: "Саня, тільки не ногами". Він, мабуть, "почув" мене. Розлютилися ось, хотів його загасити", – додав боксер.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Денис Берінчик (10-0, 7 КО) виграв пояс інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО). Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив, що наступний бій Берінчик проведе у квітні.

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