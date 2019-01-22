22:01
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Мав необережність побоксувати з Усиком, залишилися чорні синці, – Берінчик

      220 Читать новость на русском
      Берінчик розповів про бійку з Усиком
      Берінчик розповів про бійку з Усиком / соцмережі

      Український боксер Денис Берінчик розповів про бійку з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком. Берінчик зізнався, що йому здорово дісталося.

      За словами Берінчика, у нього після бійки залишися чорні синці.

      Читайте також: Відомий український боксер стане тренером у "Лізі сміху"

      "Чи були з кимось бійки? З Олександром Усиком. Ну розлютився я трішки. Мав необережність побоксувати з ним. У результаті Усик дав мені два рази лоу-кік, у мене залишилися чорні синці, як після пістолета", – сказав Берінчик в інтерв'ю Зе Інтерв'юер.

      "Ногами бився, бо руками міг і вбити. Я його просив: "Саня, тільки не ногами". Він, мабуть, "почув" мене. Розлютилися ось, хотів його загасити", – додав боксер.

       

       

       

      Нагадаємо, що у своєму останньому бою Денис Берінчик (10-0, 7 КО) виграв пояс інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО). Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив, що наступний бій Берінчик проведе у квітні.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      сьогодні , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 492
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 148
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2345
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 1010
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6369
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук