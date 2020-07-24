Мавпи влаштували переполох у зоопарку в Одесі: подробиці, фото, відео
З Одеського втекли 3 плащеносні павіани (гамадрили): вожак, молодий самець і самка. До їхніх пошуків долучили рятувальників і поліцію. Зрештою всіх тварин вдалося упіймати.
Деталі втечі мавп у Одеському зоопарку
В тому, що сталося, називають винною співробітницю зоопарку. Жінка годувала тварин і нещільно закрила двері. Про це пише місцеве видання "Думская".
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До пошуків тварин залучили не лише співробітників зоопарку, а й рятувальників і поліцейських, адже гамадрили можуть бути небезпечними для людини. Для того, щоб упіймати втікачів, довелося використати транквілізатор.
В операції з пошуку тварина брали також рятувальники / Фото: "Думская"
У підсумку ватажка Жорика зловили відразу. Іншого самці – молодого Анубіса - ловили довше, він бігав територією зоопарку: у тварину довелося тричі стріляти снодійним. Самку ж взяли останньою: вона сиділа на дереві, в неї стріляли, а потім зловили в розгорнутий брезент. Додамо, що з людей ніхто не постраждав.
Дивіться відео, як ловили мавп у зоопарку Одеси
Де зараз перебувають тварини та який їхній стан
У зоопарку кажуть, що тваринам відразу ж був введели антидот, і зараз вони почуваються добре.
Самці відпочивають у ветеринарному відділенні, а самку звідти перевели вже до клітки.
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Самку впімали останньою – тварина вже перебуває в клітці / Фото: "Думская"