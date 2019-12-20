Майбутні інвестиції в приватний парк вагонів-зерновозів будуть нерентабельними, – УЗ

Українським аграріям необхідно переглянути стратегію інвестування в покупку зерновозів. В умовах перенасиченого ринку власний вагонний парк не зможе окупити себе, а тільки створить додаткове навантаження і труднощі для національної системи з/д перевезень.

Таку думку озвучив в інтерв'ю порталу Latifundist директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

"Ми знаходимося в умовах обмеженого тягового ресурсу і не змінюється пропускна спроможність залізничних шляхів, особливо в припортових зонах. Якщо такими темпами будемо продовжувати збільшувати парк, особливо зерновози, то рано чи пізно у нас перший вагон наздожене останній, – зазначає Андрій Рязанцев, директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці". – Потрібно чітко розуміти – сьогодні не вагони, і вже навіть не локомотиви є основним питанням збільшення обсягів перевезень. Після переходу на графікові маршрути ми значно меншою кількістю парку зерновозів можемо обслуговувати і вивозити".

Поділяє позицію головного українського з/д перевізника і представники агрокомпаній, які володіють приватним парком вагонів.

Микола Мірошниченко, директор з логістики Кернел зазначив: "Багато виробників, експедитори, перевізники не до кінця оцінюють поточну ситуацію з рухомим складом, і починають інвестувати у вже не потрібний рухомий склад. Ринок зерновозів сьогодні наддостатній для виконання тих експортних завдань, які стоять перед нами, експортерами, і нашими колегами. Наші інвестиції в рухомий склад два роки тому – це інвестиції в стратегічну безпеку великої компанії з великим ланцюжком активів. На той момент ми стояли на порозі зростання, і нам необхідна була платформа для цього зростання. Але сьогодні слід переглядати стратегію інвестування в вагони. Ця інвестиція вже не буде окупатися на перенасиченому ринку".

Свої заяви менеджмент обох компаній підтверджує цифрами. За перші п'ять місяців 2019/2020 маркетингового року "Укрзалізниця" перевезла понад 17 млн ​​тонн зернових і олійних культур, що на 21% перевищує показники минулого року. У жовтні-листопаді 2019-го вже перевезено орієнтовно 6,2 – 6,8 млн т. При таких темпах середній щорічний обсяг української сільгосппродукції (60 млн тонн) "Укрзалізниця" зможе перевезти за всі 9 місяців.

Фіксує зростання обсягів вантажоперевезень та Кернел: якщо в сезон 2018 року вагонами ЦТЛ перевозилося близько 40-50 тис. т сільгосппродукції на місяць, то у вересні цього року цифра зросла до 75 тис. т, в жовтні – 140 тис. т, в листопаді – більш 200 тис. т.

Зростання показників УЗ змогла забезпечити за рахунок впровадження нових зернологістичних проєктів, в числі яких – ступінчасті маршрути і нитки графіка.

Графікові відправки були введені в дію в травні 2019 року, завдяки чому значно покращилася оборотність рухомого складу: замість 12-14 діб вона тепер становить не більше 6-7. При цьому необхідні обсяги вантажоперевезень реалізуються тепер меншою кількістю вагонів.

Щоб знизити витрати на транспортування і підвищити ефективність логістики, за словами експертів, сьогодні мають сенс інвестиції в потужності зі зберігання на маршрутних станціях і в потужності з перевантаження продукції в портах, які сьогодні не можуть впоратися з обсягами сировини, що доставляються.