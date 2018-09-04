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Майбутні покоління Apple Watch отримають корисну функцію

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Apple Watch підтримуватимуть функцію Always on Display
Apple Watch підтримуватимуть функцію Always on Display / unsplash

Коли перші Apple Watch ще не були представлені, багато хто припускав, що однією з ключових функцій смарт-годинників стане постійно працюючий дисплей для відображення часу або сповіщень. Проте годинники від Apple так і не отримали довгоочікуваної функції, але невдовзі це може змінитися.

Кілька днів тому ресурс 9to5Mac розповсюдив інформацію, що компанія з Купертіно працює над аналогом широковідомої функції Always on Display.

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За даними блогу, є дві проблеми, які Apple необхідно вирішити, перш ніж впроваджувати цю технологію на смарт-годинники. По-перше, це автономність. Зараз Apple Watch можуть вільно працювати від одного до декількох днів, в залежності від сценаріїв використання. Впровадження ж Always on Display істотно відіб'ється на енергоспоживанні годинників.

По-друге, вигоряння пікселів. Наразі Apple Watch використовують технологію відображення OLED. Безумовно, у такого екрану є незаперечні плюси: нескінченна контрастність і висока енергоефективність. Але є і недоліки, наприклад, вигоряння пікселів.

Apple Watch
Apple тестує технологію Always on Display для смарт-годинників

Поки Apple не знайшла спосіб повністю усунути цю проблему, однак роботи в цьому напрямку ведуться: для зменшення шансу вигорання екрану, в компанії планують використовувати метод компенсації. Для цього буде збиратися статистика про стан кожного пікселя, і, при необхідності, буде проводитися регулювання яскравості і корекція кольорів окремо взятих областей екрану, що зведе небажаний ефект до мінімуму.

Так чи інакше, поки немає ніякої інформації про терміни виходу Apple Watch з технологією Always on Display. На думку експертів, заявлену функцію варто чекати не раніше 2020 року.

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Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: 24 Канал
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