Про це Тимошенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Заступник Андрія Єрмака наголосив, що Харків – це не лише великий обласний центр, область також має кордон з Росією.

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Там не має бути навіть натяку на федералізацію, – Тимошенко

Зацікавленість Офісу Президента в тому, щоб мер, якого виберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть натяку на федералізацію не було,

– сказав Тимошенко

Ще одна вимога до майбутнього міського голови – займатись розвитком Харкова. На думку Тимошенка, успішними мерами є ті, хто присвячують увагу місцевим проблемам, а не політиці.

Вибори мера у Харкові відбудуться 31 жовтня

Зазначимо, що нового міського голову харків'яни обиратимуть 31 жовтня, попередній міський очільник Геннадій Кернес помер внаслідок ускладнень після коронавірусу у грудні 2020 року.

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Нараз містом управляє секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Саме його соціологи називають одним з основних претендентів на посаду мера. У трійці лідерів також – Михайло Добкін та Юлія Світлична.