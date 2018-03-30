Майбутній бій Ломаченка відвідає неочікуваний гість

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду має намір відвідати наступний бій українського українського чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василя Ломаченка проти венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

Про це сповістив менеджер українця Егіс Клімас у своєму Instagram.

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За його словами, зірка мадридського "Реала" та збірної Потугалії погодився на пропозицію приїхати на наступний поєдинок Ломаченка.

"Побачимося 12 травня в Нью-Йорку у Madison Square Garden", – написав Клімас під фото з рукостисканням Роналду.

Нагадаємо, раніше українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички Кріштіану Роналду.