Майбутній бій Ломаченка відвідає неочікуваний гість
Зірка світового футболу Кріштіану Роналду має намір відвідати наступний бій українського українського чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (10-1, 8 КО) Василя Ломаченка проти венесуельця Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).
Про це сповістив менеджер українця Егіс Клімас у своєму Instagram.
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За його словами, зірка мадридського "Реала" та збірної Потугалії погодився на пропозицію приїхати на наступний поєдинок Ломаченка.
"Побачимося 12 травня в Нью-Йорку у Madison Square Garden", – написав Клімас під фото з рукостисканням Роналду.
Нагадаємо, раніше українець Василь Ломаченко подарував свої боксерські рукавички Кріштіану Роналду.
Джерело: 24 Канал
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