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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Майбутній Президент України ще про себе не заявив, – журналіст

22:29, 28 січня 2127 Читать новость на русском
Майбутнім Президентом України стане нове обличчя, – Гордон
Майбутнім Президентом України стане нове обличчя, – Гордон / Соцмережі

Населення України вже втомилося від чинних політиків, відтак, цілком імовірно, наступним українським президентом стане нове обличчя. Крім того, жоден політик, який фігурує в останніх соцопитуваннях, не займе цю посаду.

Таку думку висловив відомий український журналіст Дмитро Гордон у ефірі телеканул NewsOne.

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"Сьогодні 23 січня 2018 року. До виборів президента залишився рік. І сьогодні я кажу, що жоден політик із соцопитування, яке ми бачили, не стане президентом України. Жоден! Я кажу це, керуючись не якимись знаннями або глибинною інформацією, переданою мені каналами засекреченого радіозв'язку, а керуючись тільки своїм аналізом", – зауважив він.

На його переконання, президентом стане "нове обличчя".

Люди втомилися від чинних політиків. Я не хочу нікого лаяти з тих, хто в списку. Немає сенсу. Але це все вже вчорашній день України. Давно треба зрозуміти, що головне – не перейменування скверів і зняття меморіальних дошок, а економіка. Якщо з нею буде все гаразд, з усім іншим буде все гаразд. Але жодна людина з цього опитування не забезпечила Україні хорошої економіки,
– підкреслив журналіст.

Як припускає Гордон, нові обличчя можуть з'явитися ближче до виборів.

"В українців є величезний запит на нові обличчя. Упевнений, про себе ще не заявили деякі люди, вони це зроблять за півроку до виборів. Але не факт, що посада президента буде такою самою привабливою для багатьох, як сьогодні. У мене є глибоке переконання, що парламент рано чи пізно ухвалить закон, що президент у нас буде як англійська королева або президент Німеччини", – констатував представник ЗМІ.

Теги: Новини політики Новини України соціологічне дослідження журналісти Президент України
Джерело: 24 Канал
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