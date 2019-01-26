Майбутній суперник гірників "Айнтрахт" уникнув поразки в матчі Бундесліги
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Німецький футбольний клуб з Франкфурта-на-Майні "Айнтрахт" у матчі Бундесліги зумів уникнути поразки з німецьким клубом з Бремена "Вердер".
Франкфуртці двічі поступалися в рахунку.
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Спочатку ситуацію виправив форвард "Айнтрахта" Ребіч. Хорвату вдався красивий удар із лінії штрафного майданчика.
Ну а в другому таймі, коли "Вердер" знову вийшов вперед, гостей від поразки врятував Себастьєн Алле. Рахунок – 2:2.
14 лютого "Айнтрахт" зіграє проти "Шахтаря" у Лізі Європи. Матч відбудеться у Харкові. Перш ніж завітати в гості до гірників "Айнтрахт" зіграє ще два матчі в Бундеслізі – проти лідера дортмундської Боруссії та Лейпціга.
Дивіться відео про матч Бундесліги:
Джерело: 24 Канал
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