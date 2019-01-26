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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Майбутній суперник гірників "Айнтрахт" уникнув поразки в матчі Бундесліги

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      "Айнтрахт" і "Вердер" зіграли 2:2
      "Айнтрахт" і "Вердер" зіграли 2:2 / twitter.com/eintracht

      Німецький футбольний клуб з Франкфурта-на-Майні "Айнтрахт" у матчі Бундесліги зумів уникнути поразки з німецьким клубом з Бремена "Вердер".

      Франкфуртці двічі поступалися в рахунку.

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      Спочатку ситуацію виправив форвард "Айнтрахта" Ребіч. Хорвату вдався красивий удар із лінії штрафного майданчика.

      Ну а в другому таймі, коли "Вердер" знову вийшов вперед, гостей від поразки врятував Себастьєн Алле. Рахунок – 2:2.

      14 лютого "Айнтрахт" зіграє проти "Шахтаря" у Лізі Європи. Матч відбудеться у Харкові. Перш ніж завітати в гості до гірників "Айнтрахт" зіграє ще два матчі в Бундеслізі – проти лідера дортмундської Боруссії та Лейпціга. 

      Дивіться відео про матч Бундесліги:

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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