Майбутній суперник гірників "Айнтрахт" уникнув поразки в матчі Бундесліги

Німецький футбольний клуб з Франкфурта-на-Майні "Айнтрахт" у матчі Бундесліги зумів уникнути поразки з німецьким клубом з Бремена "Вердер".

Франкфуртці двічі поступалися в рахунку.

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Спочатку ситуацію виправив форвард "Айнтрахта" Ребіч. Хорвату вдався красивий удар із лінії штрафного майданчика.

Ну а в другому таймі, коли "Вердер" знову вийшов вперед, гостей від поразки врятував Себастьєн Алле. Рахунок – 2:2.

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Der Schiedsrichter pfeift ab, wir nehmen einen Punkt aus Bremen mit.#SGE #SVWSGE 2:2 pic.twitter.com/jrzy8GzKkm — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 26. Januar 2019

14 лютого "Айнтрахт" зіграє проти "Шахтаря" у Лізі Європи. Матч відбудеться у Харкові. Перш ніж завітати в гості до гірників "Айнтрахт" зіграє ще два матчі в Бундеслізі – проти лідера дортмундської Боруссії та Лейпціга.

Дивіться відео про матч Бундесліги:

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