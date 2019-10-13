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      Майбутнє "Приватбанку" буде сигналом для МВФ щодо майбутнього України за нової влади, – Рожкова

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      Чи заважає переговорам із МВФ проблема з "Приватбанком"?
      Чи заважає переговорам із МВФ проблема з "Приватбанком"? / Колаж 24 каналу

      Проблема української держави з "Приватбанком" (мовиться про судові позови від колишніх власників, зокрема Ігоря Коломойського, щодо незаконності націоналізації) не заважає переговорам із МВФ.

      Про це написала перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова у фейсбуці в неділю, 13 жовтня.

      Зверніть увагу: Про "Приватбанк" та проблемні кредити: Зеленський провів важливу нараду

      "Невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі", – наголосила Рожкова.

      МВФ уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору. І що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті,
      – зауважила банкірша.

      І додала, що важливими аспектами в цьому процесі є реформа судів, забезпечення верховенства права в країні й навіть повага до незалежності НБУ.

      "Що станеться далі з "Приватбанком" – буде для МВФ, як і для решти світу, показовим свідченням, яке майбутнє чекає Україну за нової влади", – підсумувала Катерина Рожкова.

      І пояснила, що мовиться про те, чи будуть для влади в пріоритеті "інтереси звичайних українців чи інтереси олігархів".

      Рожкова
      Катерина Рожкова, заступниця голови НБУ / Фото "Економічна правда"

      За словами заступниці голови НБУ, представники уряду України незабаром поїдуть до Вашингтону для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку. Там і відбудеться черговий етап перемовин. 

      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від "Приватбанку" і президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Банки Приватбанк НБУ МВФ
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