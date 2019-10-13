Майбутнє "Приватбанку" буде сигналом для МВФ щодо майбутнього України за нової влади, – Рожкова

Проблема української держави з "Приватбанком" (мовиться про судові позови від колишніх власників, зокрема Ігоря Коломойського, щодо незаконності націоналізації) не заважає переговорам із МВФ.

Про це написала перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова у фейсбуці в неділю, 13 жовтня.

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"Невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі", – наголосила Рожкова.

МВФ уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору. І що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті,

– зауважила банкірша.

І додала, що важливими аспектами в цьому процесі є реформа судів, забезпечення верховенства права в країні й навіть повага до незалежності НБУ.

"Що станеться далі з "Приватбанком" – буде для МВФ, як і для решти світу, показовим свідченням, яке майбутнє чекає Україну за нової влади", – підсумувала Катерина Рожкова.

І пояснила, що мовиться про те, чи будуть для влади в пріоритеті "інтереси звичайних українців чи інтереси олігархів".



Катерина Рожкова, заступниця голови НБУ / Фото "Економічна правда"

За словами заступниці голови НБУ, представники уряду України незабаром поїдуть до Вашингтону для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку. Там і відбудеться черговий етап перемовин.

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