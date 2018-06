Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував проект побудови в Україні тестової платформи для вакуумного поїзда Hyperloop та подальше його впровадження.

Про це міністр заявив в ефірі 5 канал.

Ми не можемо постійно ремонтувати старе, постійно імпортувати старі технології та радіти, що ми користуємося ними.Саме тому ми виступили з ініціативою підтримати сучасні найновіші транспортні засоби, що знаходяться лише на етапі розробки,

– зауважив міністр інфраструктури.

Володимир Омелян звернув увагу на те, що Hyperloop та електрокари тільки но з'явилися у світі і Україна одна з перших підтримала інновації.

"Ми серед десяти країн світу, які найбільш динамічно розвиваються на цьому ринку", – сказав Омелян.

Міністр інфраструктури також додав, що Україні необхідно зробити якісний стрибок і саме на це націлена транспортна стратегія-2030.

Що таке Hyperloop? Це надшвидкісна транспортна система. У ній пасажири пересуватимуться у спеціальних капсулах у вакуумній трубі. Швидкість руху – до 1200 км/год. Концепція Hyperloop була опублікована Ілоном Маском у серпні 2013 року. Для реалізації цього проекту у 2014 році заснована компанія Hyperloop One. У травні 2016 року Hyperloop One запустила конкурс "Hyperloop One Global Challenge" на проекти майбутніх маршрутів вакуумного потяга. У півфіналі було розглянуто 35 маршрутів. 14 вересня 2016 року Hyperloop One оприлюднила список з десяти маршрутів, де в перспективі можуть з'явитися високошвидкісні вакуумні траси. Десять запланованих маршрутів розміщені в 5 країнах: США, Канада, Мексика, Велика Британія та Індія. 11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.