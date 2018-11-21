Майдан – це щеплення від диктатури, – Юлія Тимошенко

Україна ніколи не була нацією безмовних поневолених рабів. Воля, Дикий степ, пороги Дніпра, Січ, свобода людського Духу, Честь та Гідність – це наш генетичний код, що береже країну, націю і державу, всупереч всім викликам долі та історії.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вітаючи українців з Днем гідності, йдеться на сайті партії.

"Майдан – це не ландшафт, це духовний центр, точка концентрації справедливості і правди. В монархіях на майданах складають присягу самодержцю, в Україні на майданах стинають голови гетьманам-невдахам… Іноді – буквально, іноді – політично. На Майдані народилася нова українська нація. Я бачила, як люди вперше в житті говорили українською, вперше тримали руку на серці під "Ще не вмерла". Я бачила пологи нової, гордої і гарної, неприборканої України. Великий момент і Славні часи", – сказала лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко переконана: Майдан показав, що прості, звичайні люди можуть бути вищими за так звану еліту.

"Так, політики іноді зраджують майдан, капіталізують його здобутки, намагаються вивести перемогу людей в кеш, в посади, в особисті дивіденди. Однак Майдан сильніший за політиків і за політику. Майдан – це не акт, це – процес. І кожен президент, кожен політик, кожен державний діяч має затямити: Майдан не "був", Майдан – є! Він нікуди не подівся, не зник, не пішов в забуття. Він не має терміну давності", – наголосила вона.

За словами Голови партії, Україна двічі за 10 років отримала власне щеплення від диктатури, від беззаконня та безвідповідальності політиків.

"Революція гідності навіки вписана в літопис країни. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за свободу України, за право нації бути вільною, гордою, незалежною!" – написала Юлія Тимошенко.