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      "Майдан закрили на ремонт": пропагандистка Скабєєва вкотре відзначилась недолугою заявою

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      Пропагандистка Скаббєва заявила, що Майдан закрито на ремонт, бо Україна нову революцію не переживе
      Пропагандистка Скаббєва заявила, що Майдан закрито на ремонт, бо Україна нову революцію не переживе / Соцмережі

      У ефірі одного з пропагандистських телеканалів так звана телеведуча Ольга Скабєєва заявила, що Майдан Незалежності нібито закрили на ремонт. За її словами такі дії можна пояснити тим, що Україна третього Майдану не переживе.

      Відповідне відео оприлюднив ресурс "Обозреватель".

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      Зауважимо, що такі гучні слова вона виголосила під час дискусії з "політологом" Максимом Ялі.

      Так, фахівець, зокрема, зауважив, що "третій Майдан Україна витримати не зуміє". На його переконання, зміна влади в Україні має відбуватися лише за результатами виборів і лише правовим шляхом.

      "Крім жартів, Ви знаєте, що Майдан (Майдана Незалежності у Києві – 24 канал) зараз насправді є закритим на ремонт. Саме тому, що третього Майдану Україна дійсно не переживе", – підтримала позицію "політолога" Скабеєєва.

      Скаббєва зробила скандальну заяву про Майдан: дивіться відео 

      Нагадаємо, на початку вересня Ольга Скабєєва потрапила у неприємну ситуацію у Британії, де вона готувала сюжет про отруювачів Скрипалів – Боширова та Петрова. Зокрема, у готелі, де зупинялися російські спецслужбовці, їй заборонили знімати. Крім того, англійці не повелися на провокативні питання пропагандистки.

      Теги: Новини України Євромайдан Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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