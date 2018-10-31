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      Майданчик для нового циклу агресії Кремля: що на Радбезі ООН говорили про "вибори" на Донбасі

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      В ООН засудили проведення виборів на окупованому Донбасі
      В ООН засудили проведення виборів на окупованому Донбасі / Соцмережі

      На засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Як зауважила Дікарло, незважаючи на заперечення України, підготовка до так званих "виборів", запланованих на 11 листопада, все ще продовжується.

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      "Я хотіла би нагадати, що пов'язані з виборами питання передбачені у Мінських угодах як частина комплексного пакету, і вони розглядаються в рамках чинних переговорних механізмів", – зазначила вона.

      Водночас заступник генсека ООН висловила застереження, що будь-які заходи з проведення виборів поза конституційними рамками України "будуть несумісними з Мінськими угодами".

      "Ніхто з нас не має кришталеву кулю, щоб поглянути у майбутнє... але є ознаки того, що так звані "вибори" можуть слугувати як стартовий майданчик в напрямку нового циклу російської збройної агресії", – наголосив, зі свого боку, Володимир Єльченко.

      Також він зауважив, що в реальності незаконні вибори, заплановані на 11 листопада, призведуть до того, що ватажки озброєних бандформувань опиняться у кріслах незаконних органів.

      "Це ніщо інше як провокація, наруга над Мінськими угодами та суверенітетом України", – додав постпред України в ООН.

      Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      "вибори" на окупованому донбасі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ООН
      Джерело: 24 канал
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