Має бути окрема посада віце-прем’єр-міністра з питань туризму та інфраструктури, – Садовий

Підтримувати розвиток туристичної галузі України обіцяє кандидат у президенти Андрій Садовий.

Він першим із учасників передвиборчих перегонів підписав відповідний меморандум із туристичною спільнотою, зобов’язавшись у разі перемоги сприяти формуванню ефективної індустрії.

"Прикро, але дуже небагато українських урядників розуміють, що 10% грошей світу "крутяться" в туризмі. На моє переконання, туризм для України – це насамперед десятки тисяч робочих місць. Це сотні мільйонів доларів, які можна інвестувати в економіку, і які дадуть імпульс для малого і середнього бізнесу. Це можливість об’єднати країну", – сказав Андрій Садовий та закликав й інших кандидатів у президенти взяти на себе зобов’язання щодо розвитку туризму.

На переконання політика, в уряді необхідно створити окрему посаду віце-прем’єр-міністра з питань туризму та інфраструктури.

"Бо це взаємопов’язані речі. Нам нині потрібно відновити роботу всіх аеропортів в обласних центрах, організувати пряме сполучення між ними – не через Київ. Зробити інвентаризацію, визначити точки росту, як, наприклад, промисловий туризм, організувати якісну промоцію. А долучати туризм до культури чи спорту, як це в різні часи пропонувалося, означає "замурувати" його, щоб не заважав", – наголосив Садовий.

Він ділиться власним досвідом, коли, розпочавши працювати міським головою Львова, одним із пріоритетних напрямків розвитку визначив саме туризм:

"Це був 2007 рік, і всі з мене сміялися. Мовляв, який туризм, треба важку промисловість розвивати. Але сьогодні Львів приймає 2,5 мільйона туристів на рік, річні інвестиції в економіку міста становлять 17 мільярдів гривень, розвивається летовище, відкриваються нові напрямки. І головне – люди мають роботу, а не виїжджають за кордон".