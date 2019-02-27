Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер

Мільярдер та екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута ще кілька років тому був власником низки розкішних маєтків. Однак нині скаржиться – мовляв, після конфлікту на Сході втратив майже половину. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України.

29 січня народний депутат Сергій Тарута став одним із 44 кандидатів на пост глави держави.

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На президентські вибори український мільярдер висувається від власної партії “Основа”.

Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?

У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратних метрів та офісом.



Сергій Тарута у своєму офісі в Києві



Офіс Тарути прикрашає вишуканий камін

Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.

У Донецьку в мільярдера задекларовано такі об’єкти нерухомості:

будинок площею 1727, 90 квадратних метрів; земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів; квартира площею 130 квадратних метрів.

Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратних метрів в анексованому Криму.

У 2017 році Сергій Тарута показав свій розкішний будинок та офіс у Києві журналістам ТСН.



Дім Сергія Тарути у Києві



Вітальня депутата у світлих тонах



Простора кухня олігарха

На відео помітно, що маєток облаштований дорогими меблями, вишуканими картинами та статуетками.



Розкішні меблі кандидата в президенти



На стінах висять красиві картини



Вишукані деталі в дизайні будинку

У декларації зазначено, що дружина кандидата в президенти Ольга Тарута має нерухомість у Києві та Маріуполі.

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Жінка є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.

У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:

земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів; квартира площею 61,70 квадратних метрів; житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.

Що відомо про вибори президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати стануть відомі до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

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