17:42
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер

      864 Читать новость на русском
      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?
      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути? / 24 канал

      Мільярдер та екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута ще кілька років тому був власником низки розкішних маєтків. Однак нині скаржиться – мовляв, після конфлікту на Сході втратив майже половину. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України.

      29 січня народний депутат Сергій Тарута став одним із 44 кандидатів на пост глави держави.

      Читайте також: Хто такий Сергій Тарута: що відомо про кандидата у президенти

      На президентські вибори український мільярдер висувається від власної партії “Основа”.

      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?

      У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратних метрів та офісом.

      тарута
      Сергій Тарута у своєму офісі в Києві

      тарута
      Офіс Тарути прикрашає вишуканий камін

      Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.

      У Донецьку в мільярдера задекларовано такі об’єкти нерухомості:

      1. будинок площею 1727, 90 квадратних метрів;
      2. земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів;
      3. квартира площею 130 квадратних метрів.

      Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратних метрів в анексованому Криму.

      У 2017 році Сергій Тарута показав свій розкішний будинок та офіс у Києві журналістам ТСН.

      будинок Тарута
      Дім Сергія Тарути у Києві

      тарута будинок
      Вітальня депутата у світлих тонах

      тарута будинок
      Простора кухня олігарха

      На відео помітно, що маєток облаштований дорогими меблями, вишуканими картинами та статуетками.

      тарута будинок
      Розкішні меблі кандидата в президенти

      тарута
      На стінах висять красиві картини 

      тарута будинок
      Вишукані деталі в дизайні будинку

      У декларації зазначено, що дружина кандидата в президенти Ольга Тарута має нерухомість у Києві та Маріуполі.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Жінка є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.

      У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:

      1. земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів;
      2. квартира площею 61,70 квадратних метрів;
      3. житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.

      Що відомо про вибори президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати стануть відомі до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      blog_ava
      Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
      сьогодні
      6087
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019 Сергій Тарута Нерухомість кандидатів в президенти Елітна нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості Бізнес ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      сьогодні , 17:30 Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      Юлія Гілей 862
      У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      сьогодні , 17:12 У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      2558
      Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      сьогодні , 16:10 Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      1073
      Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      сьогодні , 13:12 Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      1139
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сьогодні , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 1178
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук