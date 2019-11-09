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      Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп

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      Якою нерухомістю володіє Ярослав Дубневич?
      Якою нерухомістю володіє Ярослав Дубневич? / Колаж 24 каналу

      Депутата Ярослава Дубневича, з якого зняли недоторканність, вважають справжніми "королем кешу". Це й не дивно, адже дані з його електронної декларації шокували всю країну. Що відомо про статки скандального нардепа – читайте далі.

      Що відомо про Ярослава Дубневича?

      Ярослав Дубневич до Верховної Ради 9-скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 120 округом. Нині входить до депутатської групи "За майбутнє" та є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Окрім цього, він був народним депутатом 7-го та 8-го скликань.

      До слова: Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту

      Ярослав Дубневич та його старший брат Богдан володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Дубневича-молодшого підозрюють у тому, що він лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від Укрзалізниці. За інформацією слідства, ця схема завдала збитків на 93 мільйони 277 тисяч гривень. Загалом, нардеп фігурує у 37 журналістських розслідуваннях.

      дубневич
      Ярослав Дубневич

      31 жовтня Ярослав Дубневич став першим депутатом з якого зняли недоторканність. Після цього йому вручили підозру у привласненні майна та заарештували. Однак після 90 мільйонів гривень застави його відпустили з-під варти.

      "Прославила" депутата також його нескромна декларація. Лише готівкою він має понад 100 мільйонів гривень.

      Якою нерухомістю володіє Ярослав Дубневич?

      У декларації Ярослава Дубневича за 2018 рік зазначено, що йому належать понад 100 земельних ділянок загальною площею більше ніж 300 тисяч квадратних метрів. Вони розташовані у Пустомитівському, Яворівському, Миколаївському та Перемишлянському районах, що на Львівщині. А також у Львові та Самборі. Окрім цього він орендує ділянку площею 2600 квадратних метрів в елітному містечку Козин під Києвом.

      Нардеп має 7 житлових будинків загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. А у селі Демля, що на Львівщині, йому належить дачний будинок на 163,6 квадратних метрів.

      Славнозвісний маєток Ярослава та Богдана Дубневичів розташований у селі Зубра, що під Львовом. Брати перетворили величезну площу під лісом на справжній палацовий комплекс.

      дубневич богдан ярослав
      Ярослав та Богдан Дубневичі 

      На початку дороги, яка веде до будинків, стоїть обмежувальний знак з попередженням, що проїзд лише для мешканців вулиці.

      Аерозйомка приватних будинків братів Дубневичів: дивіться відео


      Дубневич-старший живе в чотириповерховому маєтку площею понад 1600 квадратних метрів. Сусідній будинок на 185 квадратних метрів теж належить його.

      дубневичі маєток зубра
      Маєтки Дубневичів у Зубрі

      Дім Ярослава Дубневича трішки скромніший – він займає лише 440 квадратних метрів. Однак він має ще нежитлову будівлю на 164 квадратних метрів, яку, найімовірніше, використовується для господарства. Поруч з маєтком депутата розташований римо-католицький костел.

      дубневич зубра житло будинок
      Дубневичі звели справжній житловий комплекс

      дубневич
      Біля маєтку Дубневича розташований костел

      У декларації Ярослава Дубневича зазначено, що він є власником 3 квартир у Львові (51,05 квадратних метра), селі Зубра, яка є спільною власністю з братом (51,4 квадратних метра), та Києві (226 квадратних метрів).

      До слова: Королі готівки: як Дубневичі "сколотили" свої багатомільйонні статки – вражаюче відео

      Також він орендує 6 приміщень у Львові, Новояворівську, Новому Роздолі, Мостиськах та Городку. Та має у Звенигороді котельню та будівлю очисних споруд у спільній власності з Богданом Дубневичем.

      Якою нерухомістю володіє дружина Дубневича?

      Великою кількістю нерухомості може похвалитись й дружина Ярослава Дубневича – Наталія. Зокрема, вона є власницею 18 земельних ділянок у:

      • Латвії – ділянка, яка є спільною власністю з Пиртко Роксоланою, на 1518 квадратних метрів;
      • Києві – 4 ділянки загальною площею 7880 квадратних метрів;
      • селі Лисиничі (Пустомитівський район) – 2 ділянки загальною площею 2930 квадратних метрів;
      • Криму – 5 ділянок загальною площею 3154 квадратних метри;
      • селі Зубра (Пустомитівський район) – 1 ділянка на 1800 квадратних метрів;
      • селі Скнилів (Пустомитівський район) – 5 ділянок, які є спільною власністю з Богданом Дубневичем, загальною площею 76 228 квадратних метрів.

      Окрім цього, у власність Наталії Дубневич входять: 15 квартир у Львові та Києві загальною площею понад 700 квадратних метрів, 3 житлові будинки площею 923 квадратних метрів, 9 автостоянок і 9 нежитлових приміщень.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини нерухомості Ярослав Дубневич Елітна нерухомість Новини нерухомості України Судді Арешт Новини Львова е-декларування Верховна Рада Статті
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