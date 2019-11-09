Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп

Депутата Ярослава Дубневича, з якого зняли недоторканність, вважають справжніми "королем кешу". Це й не дивно, адже дані з його електронної декларації шокували всю країну. Що відомо про статки скандального нардепа – читайте далі.

Що відомо про Ярослава Дубневича?

Ярослав Дубневич до Верховної Ради 9-скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 120 округом. Нині входить до депутатської групи "За майбутнє" та є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Окрім цього, він був народним депутатом 7-го та 8-го скликань.

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Ярослав Дубневич та його старший брат Богдан володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Дубневича-молодшого підозрюють у тому, що він лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від Укрзалізниці. За інформацією слідства, ця схема завдала збитків на 93 мільйони 277 тисяч гривень. Загалом, нардеп фігурує у 37 журналістських розслідуваннях.



Ярослав Дубневич

31 жовтня Ярослав Дубневич став першим депутатом з якого зняли недоторканність. Після цього йому вручили підозру у привласненні майна та заарештували. Однак після 90 мільйонів гривень застави його відпустили з-під варти.

"Прославила" депутата також його нескромна декларація. Лише готівкою він має понад 100 мільйонів гривень.

Якою нерухомістю володіє Ярослав Дубневич?

У декларації Ярослава Дубневича за 2018 рік зазначено, що йому належать понад 100 земельних ділянок загальною площею більше ніж 300 тисяч квадратних метрів. Вони розташовані у Пустомитівському, Яворівському, Миколаївському та Перемишлянському районах, що на Львівщині. А також у Львові та Самборі. Окрім цього він орендує ділянку площею 2600 квадратних метрів в елітному містечку Козин під Києвом.

Нардеп має 7 житлових будинків загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. А у селі Демля, що на Львівщині, йому належить дачний будинок на 163,6 квадратних метрів.

Славнозвісний маєток Ярослава та Богдана Дубневичів розташований у селі Зубра, що під Львовом. Брати перетворили величезну площу під лісом на справжній палацовий комплекс.



Ярослав та Богдан Дубневичі

На початку дороги, яка веде до будинків, стоїть обмежувальний знак з попередженням, що проїзд лише для мешканців вулиці.

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Дубневич-старший живе в чотириповерховому маєтку площею понад 1600 квадратних метрів. Сусідній будинок на 185 квадратних метрів теж належить його.



Маєтки Дубневичів у Зубрі

Дім Ярослава Дубневича трішки скромніший – він займає лише 440 квадратних метрів. Однак він має ще нежитлову будівлю на 164 квадратних метрів, яку, найімовірніше, використовується для господарства. Поруч з маєтком депутата розташований римо-католицький костел.



Дубневичі звели справжній житловий комплекс



Біля маєтку Дубневича розташований костел

У декларації Ярослава Дубневича зазначено, що він є власником 3 квартир у Львові (51,05 квадратних метра), селі Зубра, яка є спільною власністю з братом (51,4 квадратних метра), та Києві (226 квадратних метрів).

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Також він орендує 6 приміщень у Львові, Новояворівську, Новому Роздолі, Мостиськах та Городку. Та має у Звенигороді котельню та будівлю очисних споруд у спільній власності з Богданом Дубневичем.

Якою нерухомістю володіє дружина Дубневича?

Великою кількістю нерухомості може похвалитись й дружина Ярослава Дубневича – Наталія. Зокрема, вона є власницею 18 земельних ділянок у:

• Латвії – ділянка, яка є спільною власністю з Пиртко Роксоланою, на 1518 квадратних метрів;

• Києві – 4 ділянки загальною площею 7880 квадратних метрів;

• селі Лисиничі (Пустомитівський район) – 2 ділянки загальною площею 2930 квадратних метрів;

• Криму – 5 ділянок загальною площею 3154 квадратних метри;

• селі Зубра (Пустомитівський район) – 1 ділянка на 1800 квадратних метрів;

• селі Скнилів (Пустомитівський район) – 5 ділянок, які є спільною власністю з Богданом Дубневичем, загальною площею 76 228 квадратних метрів.

Окрім цього, у власність Наталії Дубневич входять: 15 квартир у Львові та Києві загальною площею понад 700 квадратних метрів, 3 житлові будинки площею 923 квадратних метрів, 9 автостоянок і 9 нежитлових приміщень.