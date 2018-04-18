Майк Помпео таємно зустрівся з Кім Чен Ином, – Reuters

Директор ЦРУ Майк Помпео таємно зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Помпео їздив до Пхеньяну. Ймовірно, він обговорював з очільником Північної Кореї майбутню зустріч останнього з президентом Дональдом Трампом.

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Мовиться, що зустріч Помпео та Кім Чен Ина організували начальник південнокорейської розвідки Су Хун з його північнокорейським колегою Кім Ченом Чолом.