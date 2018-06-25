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Майкі Гарсія назвав свою головну перевагу над Ломаченком

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Майкі Гарсія
Майкі Гарсія

Чемпіон світу по версії WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (38-0, 30 КО) оцінив свої шанси проти українця Василя Ломаченка (11-1, 9 KO).

Сам бій навряд чи відбудеться у 2018 році, адже Ломаченко відновлюється після травми плеча та операції. До тренувань українець зможе повернутися лише осінню.

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Травму Ломаченко отримав у бою проти Хорхе Лінареса, в якому українець здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA. На відміну від багатьох інших, Гарсію не вразила остання перемога Ломаченко.

"Я бачу талант у Ломаченко. Але я не можу його відзначити за перемогу у боях проти Рідонго, Соси чи Марріаги", – заявив Майкі Гарсія.

Гарсія розглядає Ломченка як талановитого бійця, але він не вірить, що дворазовий переможець Олімпійських ігор зможе домінувати у легкій вазі (до 61,2 кг), куди піднявся з другої напівлегкої ваги (до 59,0 кг)

"У мене кращі боксерські здібності, ніж у Хорхе Лінареса. У мене краща сила. І це те, в чому я кращий за Ломаченка", – заявив Гарсія.

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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