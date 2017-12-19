73-річний голлівудський актор Майкл Дуглас вперше став дідом. У його син від першого шлюбу з Діандрою Люкер Кемерона народилася донька.

Про це новоспечений батько розповів на сторінці в Instagram. Він опублікував фото зі своєю дівчиною Вівіан Тібес, де вона зображена на останніх місяцях вагітності.

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"Сьогодні я став свідком дива – народження моєї доньки. Їй допомогла прийти в цей світ моя прекрасна Амазонка. Я так пишаюся тобою!" – написав Кемерон.

Нагадаємо, 2009 року Кемерона Дугласа посадили за грати за зберігання наркотиків. У тюрмі син Дугласа провів сім років.