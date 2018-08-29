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День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики

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День народження Майкла Джексона
День народження Майкла Джексона / www.gettyimages.in

Легендарному музиканту Майклу Джексону сьогодні, 29 серпня, виповнилося б 60 років. З моменту смерті короля поп-музики пройшло вже 9 років, але пам'ять про Джексона продовжує жити у його хітах, які переспівують як зірки, так і маловідомі виконавці.

Джексон помер від серцевого нападу через передозування ліками 25 червня 2009 року.

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За свою успішну кар'єру Майкл представив 80 відеокліпів. На його рахунку 15 премій Греммі, 8 з яких музикант отримав за одну ніч.

Також Майкл здобув 26 премій "American Music Awards", зокрема, як найуспішнішого поп-виконавця всіх часів (продано 380 мільйонів дисків по всьому світі)

У Джексона відразу дві зірки на Голлівудській Алеї Слави: як учасника "The Jackson Five" і як сольного артиста. За таким же принципом музикант двічі введений у Зал слави рок-н-ролу.

Кавери на хіти Майкла Джексона:

Кавер від Evanescence:

 

Бруно Марс теж переспівав Майкла Джексона:

 

Кавер від Fall Out Boy:

 

Хіт Billie Jean у виконанні Coldplay:

 

Кавер від Jessie J:

 

 

Кавер від Best Night Ever:

 

Оригінальне звучання Billie Jean:

 

Хіти Майкла Джексона від Pentatonix:

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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