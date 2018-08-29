День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
Легендарному музиканту Майклу Джексону сьогодні, 29 серпня, виповнилося б 60 років. З моменту смерті короля поп-музики пройшло вже 9 років, але пам'ять про Джексона продовжує жити у його хітах, які переспівують як зірки, так і маловідомі виконавці.
Джексон помер від серцевого нападу через передозування ліками 25 червня 2009 року.
Читайте також: 5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
За свою успішну кар'єру Майкл представив 80 відеокліпів. На його рахунку 15 премій Греммі, 8 з яких музикант отримав за одну ніч.
Також Майкл здобув 26 премій "American Music Awards", зокрема, як найуспішнішого поп-виконавця всіх часів (продано 380 мільйонів дисків по всьому світі)
У Джексона відразу дві зірки на Голлівудській Алеї Слави: як учасника "The Jackson Five" і як сольного артиста. За таким же принципом музикант двічі введений у Зал слави рок-н-ролу.
Кавери на хіти Майкла Джексона:
Кавер від Evanescence:
Бруно Марс теж переспівав Майкла Джексона:
Кавер від Fall Out Boy:
Хіт Billie Jean у виконанні Coldplay:
Кавер від Jessie J:
Кавер від Best Night Ever:
Оригінальне звучання Billie Jean:
Хіти Майкла Джексона від Pentatonix: